Il questore di Roma vieta le ronde di Forza Nuova | Rischio per sicurezza e ordine pubblico

Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha vietato lo svolgimento di una manifestazione itinerante organizzata da Forza Nuova nel Parco Giordano Sangalli a Tor Pignattara, prevista per domani, sabato 6 dicembre. La decisione arriva dopo che il movimento aveva pubblicato sui social network la locandina dell’iniziativa « Difendi Roma », lanciando un appuntamento per le 18 con ronde nel parco, comunicazione che però è stata formalizzata solo ore dopo tramite i canali ufficiali. «Impossibile garantire la sicurezza». Secondo la Questura, il preavviso tardivo ha reso impossibile garantire la sicurezza, soprattutto in considerazione della presenza di un’altra realtà già autorizzata a manifestare nello stesso luogo, su posizioni ideologiche contrapposte rispetto a quelle di Forza Nuova. 🔗 Leggi su Open.online

