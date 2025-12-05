Il Questore di Roma vieta la manifestazione di Forza Nuova di domani
Il questore di Roma ha adottato un provvedimento di divieto a svolgere la manifestazione itinerante all'interno del Parco Giordano Sangalli di Roma, indetta per domani da Forza Nuova e annunciata sul web nei giorni scorsi. "Solo dopo diverse ore la pubblicazione della locandina attraverso i social network - si legge in una nota della questura - è stata seguita da una comunicazione alla questura tesa a formalizzare l'iniziativa. I tempi della formalizzazione si sono rivelati, tuttavia, tradivi, in quanto successiva a un precedente preavviso formulato da una realtà attestata su posizioni ideologiche contrapposte rispetto al movimento Forza Nuova. 🔗 Leggi su Iltempo.it
