Il questore di Roma ha adottato un provvedimento di divieto a svolgere la manifestazione itinerante all'interno del Parco Giordano Sangalli di Roma, indetta per domani da Forza Nuova e annunciata sul web nei giorni scorsi. "Solo dopo diverse ore la pubblicazione della locandina attraverso i social network - si legge in una nota della questura - è stata seguita da una comunicazione alla questura tesa a formalizzare l'iniziativa. I tempi della formalizzazione si sono rivelati, tuttavia, tradivi, in quanto successiva a un precedente preavviso formulato da una realtà attestata su posizioni ideologiche contrapposte rispetto al movimento Forza Nuova. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Questore di Roma vieta la manifestazione di Forza Nuova di domani