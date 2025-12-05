Il progetto Juventus One e una vittoria che non si misura solo con i gol

Per la prima volta nella sua storia, lo Juventus Headquarter di Torino ha aperto le porte della sua sede alla community bianconera. Non per celebrare un trofeo o un nuovo acquisto, ma per onorare il progetto Juventus One, la squadra paralimpica del club. In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, è stata presentata la mostra fotografica “Portraits of Identity, Inclusion & Youth”, un evento che «riconosce l’enorme importanza che il progetto Juventus One ha per noi», come dice Greta Bodino, Chief People, Culture and Esg Officer della Juventus. Questa apertura simbolica non è casuale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

