Il progetto Juventus One e una vittoria che non si misura solo con i gol

Per la prima volta nella sua storia, lo Juventus Headquarter di Torino ha aperto le porte della sua sede alla community bianconera. Non per celebrare un trofeo o un nuovo acquisto, ma per onorare il progetto Juventus One, la squadra paralimpica del club. In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, è stata presentata la mostra fotografica “Portraits of Identity, Inclusion & Youth”, un evento che «riconosce l’enorme importanza che il progetto Juventus One ha per noi», come dice Greta Bodino, Chief People, Culture and Esg Officer della Juventus. Questa apertura simbolica non è casuale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il progetto Juventus One, e una vittoria che non si misura solo con i gol

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Non è solo calcio". All'inaugurazione della mostra dedicata al progetto Juventus One: undici ritratti di uomini che raccontano undici storie di vita, di rinascita, di vittoria. Nella Giornata Mondiale delle persone con disabilità, scopriamo la forza, il coraggio, l'orgo - facebook.com Vai su Facebook

Juventus One, una mostra alla Continassa: parlano Ferrero e Comolli - Le parole dei vertici del club bianconero all'inaugurazione della mostra nell'ambito del progetto Juventus One. Scrive ilbianconero.com

Juventus One, inaugurata la mostra “Portraits of Identity, Inclusion & Youth”: parlano anche Ferrero e Comolli. Il racconto dell’evento – GALLERY - Juventus One, è stata inaugurata la mostra “Portraits of Identity, Inclusion & Youth” dedicata al progetto: il racconto dell’evento – GALLERY (inviato alla Continassa) – In occasione del 3 dicembre, G ... Riporta juventusnews24.com

La Continassa apre le porte per la Juventus One: mostra dedicata alla squadra paralimpica del club - “Inclusion & Youth” è il nome dell'evento, per il quale saranno a disposizione le visite guidate dagli stessi atleti. Si legge su msn.com

Ferrero: “Orgogliosi del progetto Juventus One”. Comolli: “Come club sentiamo la responsabilità sociale”. Bodino: “Progetto che ci rende orgogliosi” - Greta Bodino, Chief People, Culture and Esg Officer di Juventus, a margine della mostra sulla Juventus One, hz parlato del progetto di inclusione sociale per ragazzi con ... tuttojuve.com scrive

Juventus One, al via la mostra fotografica ‘Portraits of Identity, Inclusion & Youth’ nella sede bianconera - Si inaugura nella sede bianconera la mostra fotografica ‘Portraits of Identity, Inclusion & Youth’, parte del progetto Juventus One Juventus, annunciata sul sito ufficiale una nuova iniziativa del pro ... calcionews24.com scrive

Juventus One, parla Greta Bodino: «Celebriamo i ragazzi e le loro storie: non storie di supereroi ma di vita vera» – VIDEO - Greta Bodino, Chief People, Culture and ESG Officer della Juve, è intervenuta oggi all’inaugurazione della mostra Portraits of Identity, Inclusion & Youth (inviato alla Continassa) – In concomitanza c ... Come scrive calcionews24.com