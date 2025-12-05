il professor marco macchia confermato nella commissione federale antidoping della figc

Pisa, 5 dicembre 2025 – Il professore Marco Macchia, ordinario di Chimica farmaceutica al Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa e delegato del Rettore per i Rapporti con il territorio, è stato nominato componente della Commissione Federale Antidoping istituita presso la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC). La conferma del ruolo che ricopriva nel quadriennio precedente, è arrivata lo scorso 24 novembre. La commissione propone la programmazione annuale dei controlli antidoping in competizione e fuori competizione, mantiene i rapporti e contatti operativi con gli organismi ufficiali preposti ai controlli, provvede alla designazione dei rappresentanti degli atleti per le gare soggette a controllo secondo le richieste della NADO Italia e le indicazioni della Federazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

