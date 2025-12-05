Nuova Delhi (India), 5 dicembre 2025 – Tre anni, sette mesi e venti giorni. A quest'età l'indiano Sarwagya Singh Kushwaha ha battuto il record di più giovane giocatore della storia degli scacchi ad ottenere una valutazione ufficiale Fide, la Federazione Scacchistica Internazionale. Battuto il precedente primato appartenuto per oltre un anno al connazionale Anish Sarkar, che nel novembre del 2024 aveva raggiunto questo risultato precisamente a tre anni, otto mesi e diciannove giorni. Un dato che ha dell'incredibile, proveniente da un Paese dalla ricca cultura scacchistica e che ha dato i natali a campioni indiscussi della disciplina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il prodigio di Kushwaha, piccolo mago degli scacchi che a 3 anni entra nel ranking mondiale