Il problema è dei fascisti Non nostro

Tutti i fascismi sono ripugnanti allo stesso modo ma non tutti i fascismi sono pericolosi in maniera simile. Quello rappresentato dalla casa editrice che pubblica i diari delle SS e . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il problema è dei fascisti. Non nostro

In Puglia c’è un circolo di FdI intitolato ad Araldo di Crollalanza, ministro fascista, squadrista, podestà di Bari e uomo della RSI. Quel circolo è stato parte attiva anche nell’ultima campagna per le regionali. Ma il problema, dicono, è chi vede fascisti ovunque. # Vai su X

C’è stato un tempo anche in Italia in cui squadristi armati di bastoni, spranghe e una buona dose di vigliaccheria assaltavano le redazioni dei giornali sfasciando quel che potevano. Erano fascisti. Culturalmente la stessa radice con gli stessi metodi degli squa - facebook.com Vai su Facebook

Tlon: dichiararsi fascisti è un problema - Qualche settimana fa, nella chat dei genitori di una classe di seconda media di Roma di nostra conoscenza ... Riporta vanityfair.it

"Ci chiamano fascisti se facciamo il nostro lavoro". La protesta dei poliziotti finisce in piazza - Questa mattina, una rappresentanza di poliziotti aderenti al sindacato Italia Celere, ha organizzato un volantinaggio nei pressi del Viminale per sensibilizzare sul tema della sicurezza delle forze ... Come scrive ilgiornale.it

La denuncia di Landini: "Fascisti e nazisti hanno aggredito e sputato addosso a un nostro sindacalista" - La denuncia di Maurizio Landini: "Hanno aggredito e sputato addosso a un nostro funzionario sindacale, è la prima volta che fascisti e nazisti attaccano chi sta lavorando". Segnala la7.it