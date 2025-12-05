Il primo tratto di via Indipendenza è stato riaperto | FOTO

Via Indipendenza comincia a mostrarsi. La prima parte, quella che va da via Goito a via Righi, è stata liberata dai cantieri del tram e domani, sabato 6 dicembre, ospiterà la cerimonia di accensione delle luminarie, che quest’anno riporteranno il testo della canzone “Bologna è una regola” di Luca. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gregorio Paltrinieri sarà il primo dei tedofori che sabato 6 dicembre scorteranno il primo tratto di strada che la fiamma olimpica farà in Italia nel suo viaggio verso Milano, dove si apriranno le olimpiadi invernali in tandem con Cortina e dove sorgerà il braciere o - facebook.com Vai su Facebook

Via Indipendenza riaperta da via Goito a via Righi dopo i lavori del tram - Trecento metri totalmente riqualificati: sabato l’accensione delle luci di artista con le parole ‘Bologna è una regola’ di Luca Carboni ... Come scrive msn.com

Aspettando il tram, via Indipendenza a Bologna diventa pedonale - Via Indipendenza, l'arteria del centro di Bologna, sarà pedonale a partire dall'inizio di dicembre, con la riapertura del primo tratto da via Goito a via San Giuseppe. Scrive ansa.it

Via Indipendenza, riaperto il primo tratto dopo i lavori del tram - BOLOGNA – Questa mattina è stato aperto il primo tratto di via Indipendenza, compreso da via Goito a via Righi: circa 300 metri riqualificati grazie ai lavori per la realizzazione della linea Rossa ... msn.com scrive

Bologna, Via Indipendenza diventa pedonale: a dicembre riapre il primo tratto - Conclusa la posa delle rotaie e la nuova pavimentazione, a inizio dicembre sarà riaperto il segmento tra via Goito e via San Giuseppe; l’intero asse da Rizzoli/Ugo Bassi a via Righi/de’ Falegnami ... Si legge su ecodallecitta.it

Era nell'aria ma ora è ufficiale: quando saranno finiti i lavori del tram, il primo tratto di via Indipendenza a Bologna sarà pedonale - Era nell'aria ma ora è ufficiale: quando saranno finiti i lavori del tram, il primo tratto di via Indipendenza sarà pedonale ... Come scrive dire.it

Via Indipendenza pedonale: "Regalo di Natale" VS. "Decisione calata dall’alto" - La Lega boccia il metodo: "Nessun confronto con i cittadini e il Consiglio, la partecipazione è un vuoto slogan" ... Si legge su bolognatoday.it