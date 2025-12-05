Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie
L’andamento del PUN energia elettrica – Prezzo aggiornato al 5 Dicembre 2025 Oggi, 5 Dicembre 2025, il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica si attesta a 0,131 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 4 Dicembre 2025, si osservano significative variazioni orarie: il prezzo minimo registrato è stato di 0,101 €kWh (alle ore 2), mentre il prezzo massimo ha raggiunto 0,172 €kWh (alle ore 12). Le ore più economiche della giornata sono risultate quelle notturne e di prima mattina (in particolare tra l’1 e le 6), mentre le ore più costose si sono concentrate tra le 10 e le 17, con il picco a mezzogiorno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
