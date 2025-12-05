Il presidente De Martinis rassicura gli studenti del Marconi | In 20 mesi rientrerete nella sede del De Sterlich FOTO
«In venti mesi rientrerete nella sede del De Sterlich». Questa la rassicurazione del presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, agli studenti dell'Itcg “Guglielmo Marconi” di Penne nel corso di un incontro che si è tenuto nella sala Figlia di Jorio nella mattinata di giovedì 4. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Grazie al Presidente della Provincia Ottavio De Martinis per avere sempre sostenuto con lungimiranza e visione l'ampliamento degli orizzonti formativi del nostro Istituto. - facebook.com Vai su Facebook
