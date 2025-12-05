Il presepe napoletano | tra tradizione simboli e maestria artigianale dai secoli alla modernità
Dalle origini francescane alla creatività di San Gregorio Armeno: storia, simboli e protagonisti del presepe napoletano. Ormai ci siamo! La stagione più bella dell’anno è cominciata, Natale si approssima e, con esso, tutte le decorazioni e le lucine sfavillanti cominciano finalmente a fare capolino nei negozi e nelle case di tanti italiani. Insieme a questo turbinio di festa, anche il tradizionale presepe, nelle sue varie dimensioni e caratteristiche, occupa un posto di preminenza: piccolo, grande, minimal, con le botteghe, le case, con i pastori che si muovono, l’acqua che scende, la cascata, la fontana. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
