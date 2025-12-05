Il pilota riminese Pucci Grossi chiude il 2025 Ottavo posto al Rally del Brunello
Angelo Pucci Grossi manda in archivio il 2025 con l’ottavo posto al Rally del Brunello. Il pilota riminese, portacolori di Scuderia Malatesta, ha alzato progressivamente il ritmo cercando di adeguarlo a quello degli scatenati battistrada. Siamo molto contenti di essere tornati a guidare dopo tanti mesi e di averlo fatto in una gara bella, con un ritmo al vertice assai sostenuto – commenta Angelo Pucci Grossi –. La nostra prestazione ci soddisfa, siamo rientrati subito in top ten e, a tratti, abbiamo fatto vedere anche qualcosa in più. Un ringraziamento speciale va al team Delta Rally, per averci messo a disposizione, come sempre, una macchina competitiva, e a tutte le persone che ci hanno seguito e supportato durante una stagione intricata e complessa, in cui non siamo riusciti a mantenere un andamento lineare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
