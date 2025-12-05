Angelo Pucci Grossi manda in archivio il 2025 con l’ottavo posto al Rally del Brunello. Il pilota riminese, portacolori di Scuderia Malatesta, ha alzato progressivamente il ritmo cercando di adeguarlo a quello degli scatenati battistrada. Siamo molto contenti di essere tornati a guidare dopo tanti mesi e di averlo fatto in una gara bella, con un ritmo al vertice assai sostenuto – commenta Angelo Pucci Grossi –. La nostra prestazione ci soddisfa, siamo rientrati subito in top ten e, a tratti, abbiamo fatto vedere anche qualcosa in più. Un ringraziamento speciale va al team Delta Rally, per averci messo a disposizione, come sempre, una macchina competitiva, e a tutte le persone che ci hanno seguito e supportato durante una stagione intricata e complessa, in cui non siamo riusciti a mantenere un andamento lineare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il pilota riminese. Pucci Grossi chiude il 2025. Ottavo posto al Rally del Brunello