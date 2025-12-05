Il piano per la viabilità | Nuovi sensi di marcia iniziati i sopralluoghi
Al via i sopralluoghi per gli interventi sulla viabilità cittadina, nei punti più critici messi nero su bianco dalla giunta Parcaroli e al centro di uno studio congiunto di polizia locale e Ufficio tecnico del Comune di Macerata. A spiegarne l’andamento è il comandante Danilo Doria. "Un sopralluogo è già avvenuto in via Capuzi (dove dovrebbe essere invertito il senso di marcia nei pressi della chiesa, ndr), dove abbiamo preso le misure della strada e la conformazione dell’area parcheggio – dice Doria –. Abbiamo parlato con gli operai della segnaletica che, considerando le condizioni meteorologiche dei prossimi giorni, si organizzeranno per operare prima di Natale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
