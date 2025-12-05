Il piano di Trump è l’unica via possibile per la pace in Ucraina
Il piano di pace in 28 punti di Steve Witkoff è stato visto da molti commentatori autorevoli come una presa in giro, un documento russo mal tradotto, ed è stato prematuramente dichiarato superato da una nuova versione in 19 punti concordata a Ginevra dagli europei con il Segretario di Stato Rubio. Il problema è che questa nuova versione, certamente più equa, è però inaccettabile per la dirigenza russa, dato che smonta alcuni dei capisaldi che Putin considera irrinunciabili e sostiene di aver concordato con Trump ad Anchorage. A cominciare dalla cessione di tutto il Donbass e il ridimensionamento delle forze armate ucraine. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Media: #Trump annuncerà fase 2 del piano per Gaza prima di Natale Vai su X
Media: Trump annuncerà fase 2 del piano per Gaza prima di Natale - facebook.com Vai su Facebook
Il piano Trump per l'Ucraina mette Zelensky all'angolo: ecco perché - Derubricando la guerra più geopoliticamente importante del decennio a una questione politica, ... Segnala ilgiornale.it
Piano Trump in stallo, Usa progettano base vicino a Gaza - Il piano di pace di Donald Trump, a un mese dalla cerimonia in pompa magna di Sharm el Sheikh, appare "in stallo" e stenta a passare alla cosiddetta fase 2. Da ansa.it
Trump: 'Zelensky dovrà farsi piacere il piano di pace'. Putin: 'Base per la pace' - Sei giorni per capire se Volodymyr Zelensky accetterà un piano che odora di resa o deciderà di andare avanti, senza il suo alleato più forte. Secondo ansa.it
Ucraina, cosa prevede il piano Trump per la pace in 28 punti - Un piano di pace in 28 punti per tentare di porre fine alla guerra in Ucraina: il documento preparato dall'amministrazione Trump è stato pubblicato dal portale Axios e conferma molte delle ... tgcom24.mediaset.it scrive
"Il piano di Trump per Gaza ha un approccio colonialista e razzista, dall'economia al tech: ecco i reali obiettivi del tycoon" - Dopo l’approvazione del piano del presidente statunitense Donald Trump per il cessate il fuoco a Gaza da parte del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, restano molti dubbi sulla sua reale efficacia: è ... affaritaliani.it scrive