Il piano di Trump è l’unica via possibile per la pace in Ucraina

Il piano di pace in 28 punti di Steve Witkoff è stato visto da molti commentatori autorevoli come una presa in giro, un documento russo mal tradotto, ed è stato prematuramente dichiarato superato da una nuova versione in 19 punti concordata a Ginevra dagli europei con il Segretario di Stato Rubio. Il problema è che questa nuova versione, certamente più equa, è però inaccettabile per la dirigenza russa, dato che smonta alcuni dei capisaldi che Putin considera irrinunciabili e sostiene di aver concordato con Trump ad Anchorage. A cominciare dalla cessione di tutto il Donbass e il ridimensionamento delle forze armate ucraine. 🔗 Leggi su Tpi.it

