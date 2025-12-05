Il petrolio piacentino al centro del possibile movente del delitto Matteotti
«Vorrei, in questa occasione, ricordare una persona con la quale condividevo la passione per la storia e che mi avrebbe dato una mano nelle ricerche per realizzare questo libro: una persona di grande competenza e sensibilità, Corrado Sforza Fogliani, che nel 2019, durante la preparazione del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il petrolio piacentinto movente del delitto Matteotti? Il nuovo libro di Oltremonti - Nuova ipotesi: petrolio piacentino al centro del possibile movente del delitto Matteotti. Secondo piacenzasera.it