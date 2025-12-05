C ome riconoscere la realtà dalla finzione? È uno dei più profondi interrogativi di Jay Kelly, il nuovo film di Noah Baumbach con George Clooney su Netflix da oggi. Una riflessione malinconica, tra luci e ombre, sul significato del successo e il peso di una vita non pienamente vissuta. Hollywood guarda al passato per comprendere il vuoto del suo presente, divorata dalla sua stessa ambizione. Nel cast anche un magnifico Adam Sandler e due attori italiani: Alba Rohrwacher e Giovanni Esposito. George Clooney divo in crisi in “Jay Kelly”: «Ma non sono io» X Leggi anche › George Clooney rivela: «Anch’io sniffavo cocaina da giovane» Jay Kelly su Netflix, trama del film con George Clooney. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il peso del successo e la consapevolezza di una vita non pienamente vissuta. Con una parte italiana che fa sembrare gli spot della Nespresso cinema d'avanguardia