il personaggio di dc ideale per scarlett johansson in batman 2

In un contesto segnato da recenti cambiamenti organizzativi e dalla ridefinizione dell'universo cinematografico DC, il sequel di The Batman sta pian piano delineando la propria identità. Nonostante siano ancora poche le informazioni disponibili riguardo alla trama e ai protagonisti principali, emergono alcuni segnali importanti riguardo al cast e al possibile andamento narrativo del film. stato attuale della produzione di The Batman Part II. resoconto sulla fase di sviluppo. In seguito a una fase di incertezza legata al riassetto aziendale di Warner Bros. e alle novità introdotte da James Gunn per il nuovo DC Extended Universe, l'entusiasmo del pubblico si è riacceso con l'annuncio ufficiale del progetto.

