Il Pd Lazio e i 300mila euro in nero ricevuti da Mister Asfalto | la maxi inchiesta a Roma

Negli ultimi anni decine di migliaia di euro sarebbero arrivati illecitamente e in nero nelle casse del Partito democratico Lazio. A elargire queste somme di denaro alla sezione del partito dem sarebbe stato Mirko Pellegrini, imprenditore capitolino noto come Mister Asfalto. Un nome che indica esattamente il punto di partenza – le strade – di un sistema di spostamenti interni, pagamenti fittizi e consulenze inventate da cui sarebbe uscita una parte dei soldi finiti in tasca al Pd. Il legame con l'ex senatore Bruno Astorre e la cifra in contanti. Negli scorsi giorni la procura di Roma ha comunicato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di 33 persone, tra cui funzionari pubblici, e 21 società.