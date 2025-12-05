Il Pd benedice il corteo che dà l' assalto alla polizia
«È una escalation inquietante, che segna il superamento di ogni limite e alza il livello di violenza. Abbiamo assistito ad aggressioni organizzate portate avanti con determinazione assoluta e che nulla hanno a che vedere con il diritto di manifestare». Il sindacato di Polizia è categorico. Dall'altra parte, dal corteo dei metalmeccanici, si alza il grido "Noi vogliamo solo lavorare". Le scene di ieri però sono state da guerriglia urbana, con il corteo dei sindacati che ha puntato dritto alla Prefettura di Genova. Dopo un lancio di petardi e uova contro le forze dell'ordine, squadre d'assalto hanno iniziato il lavoro per abbattere, con tiranti d'acciaio e macchinari tecnici portati sul posto, le protezioni messe dalla polizia e aprirsi un varco verso il palazzo del governo.
Approfondisci con queste news
