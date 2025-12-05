Il Parma di Carlos Cuesta e Guaita portano al limite il campione

2025-12-04 21:02:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Il Parma di Carlos Cuesta, esibizione di Vicente Guaita, ha portato al limite un Bologna campione di Coppa Italia nella scorsa edizione. Ma, dopo essere passati in vantaggio, finiscono per morire sulla sponda (2-1) con il gol di Santi Castro quando la partita era già nei minuti di recupero. Il Bologna, pur senza ruotare eccessivamente, ha avuto volti meno consueti per accogliere al Renato Dall’Ara un Parma che l’ha colto di sorpresa. Benedyczak è stato ammonito già nelle prime fasi e, prima di arrivare al primo quarto d’ora, ha ‘punto’ alle spalle di Heggem e Lucumí per definire l’uno contro uno contro Ravaglia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

