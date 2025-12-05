Se qualche giorno fa Emanuele Fiano, leader di Sinistra per Israele ed ex deputato del Pd, non avesse scoperto che tra i 640 editori che hanno affittato uno stand alla “Nuvola” dell’Eur, dove si tiene da anni la Fiera nazionale della piccola e media editoria “ Più libri più liberi ”, dove anch’io più volte ho presentato miei libri, come al Salone internazionale di Torino peraltro, c’era anche “ Passaggio al bosco ”, non se ne sarebbe accorto nessuno e non ci sarebbe stata la fila davanti a quello spazio. L’editore Marco Scatarzi – che non conosco – ringrazia per la pubblicità gratuita. Persona cortese, Fiano, figlio di Nedo, tra i pochi superstiti italiani della Shoah, ha creato un folle corto circuito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il paradosso di “Passaggio al bosco”. I nostalgici dell’Index Librorum Prohibitorum