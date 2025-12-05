Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni | Matteo Paga Per Segreti Sepolti!

Nel Paradiso delle Signore la contessa Adelaide inizia una caccia spietata contro Marcello e Rosa, ma ora anche Matteo rischia di pagare per segreti sepolti Quando si parla di «vendetta», nella mente emerge subito un'idea di punizione feroce e inesorabile. E nelle puntate recenti la vendetta ha preso il volto di una donna: la contessa Adelaide ha trasformato il proprio risentimento in un'arma puntata contro Marcello e Rosa, mirando a cacciarli dal loro Paradiso. Per ora, solo l'intervento tempestivo di Odile e Tancredi ha impedito che la sua furia si compisse del tutto. Ma le ombre non sono finite: altri personaggi rischiano di finire nella sua rete.

