Il Panathlon club in campo Nel reparto di Radioterapia trattamenti mini invasivi

Un passo avanti per migliorare il percorso terapeutico dei pazienti sottoposti a radioterapia: è stato acquistato, grazie al supporto economico di Panathlon Club Modena, un nuovo strumento per tatuaggi al servizio del reparto di Radioterapia, con l’obiettivo di praticare i trattamenti in maniera più precisa e meno invasiva per il paziente che deve sottoporsi a più sedute. "Il sostegno di Panathlon – commenta il dg dell’Aou, Luca Baldino – rappresenta la conferma di un rapporto solido e continuativo con la nostra Azienda ospedaliera. A loro va il nostro più sincero ringraziamento per aver tradotto un bisogno clinico in una risposta reale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Panathlon club in campo. Nel reparto di Radioterapia trattamenti mini invasivi

Argomenti simili trattati di recente

Il Panathlon Club Perugia si prepara a celebrare i 70 anni dalla sua fondazione con due giornate di eventi. Venerdì 5 dicembre alle ore 17.30, presso il Teatro del Pavone si svolgerà "Perugia Panathlon D - facebook.com Vai su Facebook

Settimana dello sport Il Panathlon in campo - Bella iniziativa organizzata dal Club 488 Firenze Medicea del Panathlon International a cura del presidente Ugo Ercoli, del ... Scrive lanazione.it

Sport e solidarietà . Panathlon club in campo per la Neonatologia - Protagonisti i vertici del Modena calcio ’capitanati’ dal presidente Rivetti. Da msn.com

Sport, giovani e solidarietà. Il Panathlon in campo : "Vietato arrendersi" - E’ stato il meraviglioso salone d’onore del Palazzo Ducale ad ospitare, venerdì sera, la festa degli auguri del Panathlon Club Modena. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Panathlon club. Ci sono Baldini,. Vizzoni, Di Chiara - Il Panathlon Club Forte dei Marmi è nato con l'obiettivo di promuovere i valori dello sport, l'etica sportiva e la solidarietà. Segnala lanazione.it

In Molise un club Panathlon International - Una richiesta espressamente diretta al coordinatore dei Borghi d’Eccellenza e della Salute, Maurizio Varriano, accolta con ... notizie.tiscali.it scrive

Il Panathlon Club Genova 1952 consegna undici patenti etiche - Momento di celebrazione importante per undici società sportive genovesi all’insegna del riconoscimento dei valori espressi sui campi di gara. Secondo ilsecoloxix.it