Il Pagante lancia ' Milano Cortina' | il nuovo singolo che accende l’attesa per le Olimpiadi invernali

Un brano che accende l'inverno e ci ricorda che, a breve, iniziano le Olimpiadi invernali. Esce oggi ‘Milano Cortina’, il nuovo singolo de Il Pagante featuring Ludwing. Il duo milanese ha pubblicato il disco con tanto di videoclip in cui non mancano le special guest, come Massimo Boldi ed Enzo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

