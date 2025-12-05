Il nuovo Sandokan? Un bergamasco ha riportato il personaggio di Salgari in tv

Ecodibergamo.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INTERVISTA. Lo sceneggiatore bergamasco Davide Lantieri racconta il progetto del ritorno di Sandokan sulla Rai: «Avventura ed esotismo con un respiro attuale». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

il nuovo sandokan un bergamasco ha riportato il personaggio di salgari in tv

© Ecodibergamo.it - Il nuovo Sandokan? Un bergamasco ha riportato il personaggio di Salgari in tv

