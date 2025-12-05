Il nuovo rifugio sulle piste di Colere allo sprint finale | apre prima di Natale

Ecodibergamo.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

RESTYLING CHIC. Ultimi ritocchi al Plan del Sole a 1.550 metri di altitudine, totalmente rifatto. Investiti 8,5 milioni di euro: 28 camere e spa, prenotazioni per Capodanno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

il nuovo rifugio sulle piste di colere allo sprint finale apre prima di natale

© Ecodibergamo.it - Il nuovo rifugio sulle piste di Colere allo sprint finale: apre prima di Natale

