Il nuovo rifugio sulle piste di Colere allo sprint finale | apre prima di Natale
RESTYLING CHIC. Ultimi ritocchi al Plan del Sole a 1.550 metri di altitudine, totalmente rifatto. Investiti 8,5 milioni di euro: 28 camere e spa, prenotazioni per Capodanno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Cari amici da domani, venerdì 5 dicembre, il rifugio De Doo sarà di nuovo aperto con l’aggiunta di piatti nuovi ed alcune novità! Vi aspettiamo De Doo staff - facebook.com Vai su Facebook
