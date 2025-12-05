Il nuovo ponte sul Montone si svela il cantiere | una serata per illustrare il progetto e il cronoprogramma dei lavori

Martedì alle 20,30 si terrà un incontro pubblico dedicato alla presentazione del progetto del nuovo ponte Braldo sulla Provinciale 27bis a Forlì e all’illustrazione delle principali fasi di realizzazione dell’opera. L’appuntamento si svolgerà nella sede della Provincia di Forlì-Cesena (Sala ex. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

