All'inizio dell'autunno ho preso un drink con un amico e ho dato un'occhiata al suo telefono. Non in modo invadente, ho fatto molta attenzione a non disturbare, ma ho notato come ogni volta che qualcuno metteva "mi piace" alle sue foto su Instagram, il New York Times giudicava qualcosa degno di essere pubblicato e un uccello volava davanti alla sua telecamera Ring, il telefono vibrava e si illuminava, inviando una piccola notifica sullo schermo. È stato due mesi fa. E quell'immagine mi perseguita ancora oggi. Nessuno dovrebbe vivere così. Ecco perché, in prossimità di un periodo festivo, ho un consiglio da dare: impostate il proprio cellulare sulla modalità "non disturbare".

© Gqitalia.it - Il “non disturbare” sul telefono è l'unico modo che abbiamo per sopravvivere