Il no dell’ateneo di Bologna ai militari la censura ai libri di destra il crescente antisemitismo

L'articolo proviene da Linkiesta.it. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il no dell’ateneo di Bologna ai militari, la censura ai libri di destra, il crescente antisemitismo

Leggi anche questi approfondimenti

GreenMetric, Università Bologna la più sostenibile in Italia. È tra i primi dieci al mondo, poi Luiss e ateneo Torino #ANSA Vai su X

Flavio Tosi. . Università di Bologna e corso di filosofia negato ai militari Bene ha fatto il Ministro dell’Università Anna Maria Bernini, che sulla vicenda si è fatta garante della realizzazione del corso di filosofia richiesto all’Ateneo bolognese dall'Acca - facebook.com Vai su Facebook

Il no dell'ateneo di Bologna al corso per militari. Meloni: "Atto gravemente sbagliato" - Stati Generali della Ripartenza, il Capo stato maggiore attacca l'Università. Scrive msn.com

No al corso per soli militari, Meloni contro l’Ateneo di Bologna - Meloni contro l'Ateneo di Bologna che non ha voluto attivare un corso di laurea ad hoc per i militari dell’Accademia di Modena ... Da lanotiziagiornale.it

Corso di filosofia per militari. No dell’Università di Bologna. Bernini: "Scelta deludente" - Masiello, capo di Stato maggiore dell’Esercito: c’è tanta strada da fare. Riporta quotidiano.net

Il retroscena del ‘no’ ai militari all’università di Bologna? È arrivato dai professori (nei giorni dei cortei per Gaza) - Docenti contrari all’indirizzo universitario per i cadetti dell’Accademia di Modena. Riporta msn.com

Il caso dell’ateneo di Bologna che ha detto no a un corso di laurea per militari: Crosetto contro i prof - Il ministro della Difesa Crosetto critica la posizione dell’ateneo: “Se fossi una facoltà di Filosofia e il capo ... Scrive fanpage.it

Meloni se la prende con l’Università di Bologna per aver negato un corso di laurea ai militari - "Incomprensibile", gravemente sbagliata" e "inaccettabile": così Giorgia Meloni ha definito la decisione dell'Università di ... Come scrive fanpage.it