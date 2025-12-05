Il Natale si tinge di jazz | si accendono le luci delle feste con Brass Christmas

Il Natale a Palermo si tinge di Jazz. La Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group accende le luci delle feste con “Brass Christmas”, una delle tradizioni musicali più amate dal pubblico e dei jazzofili, in programma il 20, 21, 26 e 27 dicembre nel palco dello storico Real Teatro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

