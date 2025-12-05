Il Natale è protagonista ma ci sono anche Reggia gratis Notte Bianca concerti e show teatrali | gli eventi casertani dal 5 all' 8 dicembre

Casertanews.it | 5 dic 2025

Il Natale è grande protagonista in questo mese di dicembre. Ma nel ‘long week end’ fino all'8 dicembre c'è l'imbarazzo della scelta. Torna Domenica al museo con ingresso gratis alla Reggia, c'è la Notte Bianca nel capoluogo, i concerti, gli spettacoli teatrali e poi ancora mostre, convegni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

