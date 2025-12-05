Il Natale costa di meno da Conad prezzi imbattibili con questo volantino
Mancano venti giorni a Natale e per tutti è tempo di pensare a regali e organizzazione dei pasti riguardanti la sera della vigilia e il pranzo del 25 dicembre. Gli italiani sono alla ricerca delle migliori occasioni per poter trovare i doni da presentare sotto l’albero di Natale e scegliere le pietanze da mettere a. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Ravello, al “Costa d’Amalfi” Natale con pochi cardiologi: turni scoperti e pazienti a rischio - facebook.com Vai su Facebook
Conad lancia lo spot di Natale e sceglie VML per i social. Nel 2026 entra nel vivo l’offerta Retail Media - L’insegna arricchisce di un nuovo soggetto il format pubblicitario “Ma vai da Conad”, che proseguirà anche l’anno prossimo. Come scrive engage.it
“Campanelle di Natale”, torna l’iniziativa solidale di Conad per l’ospedale - È stata presentata all'ospedale di Piacenza l’iniziativa solidale di Conad “Facciamo sentire il nostro amore”. Scrive piacenzasera.it
Conad Nord Ovest: tornano le Campanelle di Natale - Arezzo, 11 novembre 2025 – Conad Nord Ovest aderisce per il quinto anno consecutivo all’iniziativa nazionale di Conad a favore degli ospedali e progetti pediatrici su tutto il territorio italiano (in ... lanazione.it scrive
Conad, anche nei supermercati di Puglia e Basilicata tornano le Campanelle di Natale per i reparti pediatrici - Ogni 15 euro di spesa, con 1,90 € in più, clienti titolari delle carte fedeltà Conad potranno ricevere una Campanella di Natale Disney e devolvere 50 centesimi a sostegno di 5 ospedali pediatrici del ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Le campanelle di Natale. Conad per gli ospedali - Conad Nord Ovest aderisce per il quinto anno consecutivo all’iniziativa nazionale di Conad a favore degli ospedali e progetti pediatrici su tutto il territorio italiano, in Toscana sono stati ... Lo riporta lanazione.it
Da Conad tornano le Campanelle di Natale - Dal 3 novembre fino al 14 dicembre nei punti vendita Conad riparte l’iniziativa «Facciamo sentire il nostro amore» composta da 13 campanelle natalizie. Segnala ecodibergamo.it