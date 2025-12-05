Il Natale alla Città della Domenica | le novità

Città della Domenica diventa Parco di Natale: dal 6 dicembre il family park di Perugia si immerge nell’atmosfera natalizia proponendo giochi e laboratori creativi per bambini, il tutto contornato dalla magia delle luci e dai profumi delle specialità culinarie umbre, tutti i sabato e le domeniche. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it