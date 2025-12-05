Il mistero di Tatiana Tramacere | 10 giorni nel nulla La verità era a pochi metri da casa

Il 24 novembre 2025 Nardò (in provincia di Lecce) si è accorto della scomparsa di Tatiana Tramacere, 27 anni, studentessa. Quella mattina, scrivono le cronache, la ragazza era uscita di casa per recarsi al lavoro a Lecce e non era mai più rientrata. Non risultavano suoi contatti e il cellulare non dava segnali di vita. In questo contesto allarmante si stava instaurando un drammatico pesante silenzio che alimentava il timore di un possibile allontanamento volontario ma anche, nelle peggiori ipotesi, di un gesto estremo o addirittura di un sequestro. Indagini, sospetti e pista degli amici Sin dalle prime ore, gli investigatori hanno puntato l’attenzione sugli ultimi che l’hanno vista: in particolare un conoscente, un uomo di 30 anni, Dragos?Ioan Gheormescu, che secondo le ricostruzioni sarebbe stato l’ultimo a incontrare Tatiana il pomeriggio del 24 novembre. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il mistero di Tatiana Tramacere: 10 giorni nel nulla. La verità era a pochi metri da casa

