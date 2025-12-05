Firenze – Ha fumato una canna di marijuana legale e ha iniziato a pronunciare frasi senza senso, come in preda ad allucinazioni. Poi ha spalancato la finestra e si è lanciato nel vuoto davanti agli occhi del fratello. Così è morto il 23enne turco Erhan Hac?mustafao?lu: si è gettato dal secondo piano di un bed&breakfast in via Antonio da Recanate, non lontano dalla stazione Centrale di Milano. Sul suicidio ci sono due indagini aperte sull’asse Milano-Firenze e 10 chili di marijuana “light” da passare al setaccio per rintracciare anomalie o alterazioni con sostanze illegali. epa12296970 A worker inspects a medical product at Biokana, a cannabis processing plant in Bab Berd, southeast of the Rif region, northern Morocco, 12 August 2025 (issued 13 August 2025). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il mistero di Erhan, studente di medicina morto in un delirio allucinatorio dopo aver fumato cannabis light: “Marijuana adulterata”