Il Milan non sa vivere senza Modric

2025-12-05 00:16:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Non sorprende che il Milan da settimane dica che sarebbe felice se Modric restasse per un’altra stagione. E’ l’asse su cui ruota la squadra. Ma, in visita allo Stadio Olimpico, Allegri decide di dargli un po’ di riposo. e la Lazio manda a casa (1-0) negli ottavi di finale di Coppa Italia grazie ad un gol solitario di Zaccagni nel finale di gara. A parte una punizione tirata tra le nuvole da Toma Basic, le occasioni brillano per la loro assenza nel primo quarto d’ora. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondisci con queste news

Alle 20:45 si accende la sfida Milan–Lazio al Ludwig Ristopub! Vieni a vivere la partita con maxischermo, birre e buona atmosfera! - facebook.com Vai su Facebook

Milan contro la Lazio senza Pulisic. Bucchioni: "Assenza che peserà" - Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenza di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Milan e del fatto che con ogni ... Riporta milannews.it

Chivu e il derby contro il Milan da vincere ad ogni costo, ma in campo: “Io non gioco al fantacalcio” - Cristian Chivu ha fatto muro sull'Inter che schiererà contro il Milan, dove il solo assente confermato è Dumfries fermato da un problema alla caviglia ... Si legge su fanpage.it

Senza Rabiot non è lo stesso Milan, Allegri lo aspetta: il dato è evidente - "Non lo so se è un bene o un male questa sosta, lo vedremo dopo la partita con l’Inter". Da tuttosport.com

Milan, senza Europa Theo Hernandez sarebbe sacrificato. Intrigo negli Usa, cosa sta succedendo - C'è una regola matematica non scritta nel calcio, ma che solitamente funziona: quando i punti di distacco sono maggiori rispetto al numero di partite restanti da giocare, è impossibile ... Secondo corrieredellosport.it

Pagelle Milan: Jashari senza timore, Gimenez si rifà, solo un'insufficienza - La squadra di Allegri, che ha finalmente visto l'esordio di Jashari, si era portata avanti con il gol di Gimenez prima di farsi ... Come scrive tuttosport.com

Milan senza tifo anche col Bologna. Curva Sud Milano: "E diserteremo Torino" - Purtroppo la situazione resta la stessa delle prime due partite a San Siro, anzi forse è peggiorata, pertanto con molto rammarico e dispiacere non ci sarà nessun cambiamento rispetto a Milan- Lo riporta tuttomercatoweb.com