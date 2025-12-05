Il Milan esce dalla Coppa Italia La Lazio rivendica San Siro
La Lazio vendica la sconfitta di sabato scorso a San Siro ed elimina il Milan dalla Coppa Italia. Un match equilibrato che ha visto i rossoneri cedere al gol di Zaccagni. Ora restano solamente due competizioni: supercoppa e campionato. Milan, questa volta ci pensa Zaccagni. La seconda sconfitta stagionale avviene all’Olimpico: uno stadio maledetto visto che negli ultimi match giocati a Roma, i rossoneri hanno perso con Roma e Bologna nella passata stagione. Il risultato non ha scosso mister Allegri che si ritiene soddisfatto della prova della sua squadra, definendo la partita equilibrata e tatticamente ben giocata da entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Milanzone.it
