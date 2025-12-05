Il Messina sceglie Vincenzo Battiato per lanciare il calcio femminile

Messinatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Battiato è il nuovo responsabile dello sviluppo del settore femminile dell'Acr Messina. Si tratta di un dirigente esperto a livello internazionale, che vanta un curriculum di prestigio costruito in Australia con numeri e vittorie di rilievo. Queste le sue prime dichiarazioni:“Sono molto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

