Il Messina sceglie Vincenzo Battiato per lanciare il calcio femminile
Vincenzo Battiato è il nuovo responsabile dello sviluppo del settore femminile dell'Acr Messina. Si tratta di un dirigente esperto a livello internazionale, che vanta un curriculum di prestigio costruito in Australia con numeri e vittorie di rilievo. Queste le sue prime dichiarazioni:“Sono molto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Messina, Vincenzo Battiato guiderà le cinque squadre del settore femminile - L’Acr Messina è lieta di annunciare la nomina di Vincenzo Battiato come Responsabile dello Sviluppo del Settore Femminile. Secondo messinasportiva.it
L’Acr Messina apre al calcio femminile, Battiato responsabile del settore - Insieme ad una realtà locale già esistente i biancoscudati creeranno quattro squadre giovanili e una prima squadra The post L’Acr Messina apre al calcio femminile, Battiato responsabile del settore ap ... Lo riporta msn.com