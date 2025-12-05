Il Messina ospita la Vigor Lamezia prossimo il passaggio del ramo d' azienda

Il Messina affronterà domenica (inizio ore 15) la Vigor Lamezia allo stadio “Franco Scoglio” nel match valido per la 15^ giornata del girone I di Serie D. La sfida rappresenta attualmente uno scontro salvezza, poiché i calabresi sono in piena zona playout con 14 punti all’attivo, 7 in più dei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

