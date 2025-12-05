Il Messina ospita la Vigor Lamezia prossimo il passaggio del ramo d' azienda

Il Messina affronterà domenica (inizio ore 15) la Vigor Lamezia allo stadio “Franco Scoglio” nel match valido per la 15^ giornata del girone I di Serie D. La sfida rappresenta attualmente uno scontro salvezza, poiché i calabresi sono in piena zona playout con 14 punti all’attivo, 7 in più dei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Messina-Vigor Lamezia, Corona su rigore decisivo nell’ultimo precedente - Nei nove precedenti in riva allo Stretto tra Messina e Vigor Lamezia, in attesa del match di domenica prossima al “Franco Scoglio”, il bilancio è in perfetta parità: tre vittorie dei padroni di casa, ... Lo riporta messinasportiva.it

Il Messina aspetta la Vigor Lamezia reduce da tre sconfitte consecutive - C'è il precedente estivo della Coppa, ma tanto è cambiato da allora ... Da msn.com

ACR Messina-Vigor Lamezia, promozione speciale: gli studenti entrano gratis. Come richiedere il biglietto - Grazie all’accordo con il Provveditorato agli Studi di Messina, tutti gli alunni delle scuole di Messina e provincia potranno accedere gratuita ... Segnala strettoweb.com

Più pubblico per il Messina, apre la tribuna B per studenti e famiglie - MESSINA – In vista del prossimo impegno casalingo in casa tra Acr Messina e Vigor Lamezia la novità è l’apertura della Tribuna B per il resto della stagione. Scrive msn.com

