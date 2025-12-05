Il Mattino | Spalletti il ritorno al Maradona tra ricordi cicatrici e un amore mai spento

"> Luciano Spalletti tornerà domenica al “Maradona” da avversario — mai da nemico — e inevitabilmente riaffiorano i ricordi delle tre vittorie sulla Juventus che hanno segnato il suo percorso in azzurro. Il Mattino di Napoli ricorda l’11 settembre 2021, quando il Napoli rimontò i bianconeri con Politano e Koulibaly, e Spalletti decise simbolicamente di abbandonare l’abito per la tuta: sarebbe stato un anno di battaglia. Poi il 13 gennaio 2023, la notte del 5-1, raccontata da Il Mattino di Napoli come un’apoteosi, con Spalletti che rincorse Allegri per un saluto mai ricambiato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Spalletti, il ritorno al Maradona tra ricordi, cicatrici e un amore mai spento”

