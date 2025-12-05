Il mascara tra le castagne la cassiera esperta per 10 giorni senza stipendio | il nuovo caso Pam cosa accade ora
Fornacette (Pisa), 5 dicembre 2025 – Un mascara nascosto tra le castagne. Un piccolo oggetto cilindrico infilato dal valutatore in mezzo a un sacchetto con i frutti di stagione autunnali. E una cassiera che non supera il test del carrello, con la sanzione conseguente: in questo caso dieci giorni senza stipendio. Un nuovo caso nei supermercati Pam, dopo quelli di Siena e Livorno. Un altro test del carrello non superato con relativo provvedimento nei confronti della dipendente. La denuncia dei sindacati arriva in questo caso da Fornacette, in provincia di Pisa, al supermercato Pam Panorama. Test che è avvenuto nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dopo i casi di Siena e Livorno, questa volta è accaduto in provincia di Pisa. Il finto cliente ha inserito un mascara dentro a un sacchetto di castagne - facebook.com Vai su Facebook
Chi è la cassiera sanzionata - Trentasei anni di esperienza, da molti anni con Pam, la dipendente sanzionata è una cassiera esperta. Secondo lanazione.it
