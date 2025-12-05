Il mascara tra le castagne il test della Pam | cassiera fallisce la prova del ‘cliente invisibile’ e resta senza stipendio per 10 giorni Cosa succede ora

5 dic 2025

Fornacette (Pisa), 5 dicembre 2025 – Un mascara nascosto tra le castagne. Un piccolo oggetto cilindrico infilato dal valutatore in mezzo a un sacchetto con i frutti di stagione autunnali. E una cassiera che non supera il test del carrello, con la sanzione conseguente: in questo caso dieci giorni senza stipendio. Un nuovo caso nei supermercati Pam, dopo quelli di Siena e Livorno. Un altro test del carrello non superato con relativo provvedimento nei confronti della dipendente. La denuncia dei sindacati arriva in questo caso da Fornacette, in provincia di Pisa, al supermercato Pam Panorama. Test che è avvenuto nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

