Il marito della donna uccisa ad Ancona trovato dal cane di un cacciatore | in carcere dopo tentato suicidio

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nazif Muslij, sospettato del femminicidio della moglie Sadjide Muslijama, è stato trovato ieri da un cacciatore che l’ha visto appeso a un albero, probabilmente dopo aver tentato di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

marito donna uccisa anconaIl marito della donna uccisa ad Ancona trovato dal cane di un cacciatore: in carcere dopo tentato suicidio - Nazif Muslij, sospettato del femminicidio della moglie Sadjide Muslijama, è stato trovato ieri da un cacciatore che l’ha visto appeso a un albero, probabilmente ... fanpage.it scrive

marito donna uccisa anconaFemminicidio Ancona, trovato gravemente ferito il marito della donna uccisa a botte - Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija – la donna uccisa a botte nell’Anconetano – è stato rintracciato in una zona impervia del territorio di Matelica (MC). Segnala tg.la7.it

marito donna uccisa anconaAncona: trovato marito donna uccisa, tubo di ferro possibile arma delitto - A meno di 48 ore dalla fuga è stato ritrovato vivo, Nazif Muslija, marito di Sadjide Muslija, la 49enne uccisa ieri a Pianello Vallesina nel ... Da iltempo.it

marito donna uccisa anconaFemminicidio Ancona, trovato il marito della donna picchiata a morte in casa: "Ha provato a suicidarsi" - Nazif Muslija, il 50enne di origine macedone sospettato di aver ucciso la moglie Sadjide a Pianello Vallesino, è stato trovato ferito in un bosco a Braccano di Matelica. Come scrive tag24.it

marito donna uccisa anconaAncona, trovato il marito della donna uccisa: è ferito - È stato trovato il marito della donna uccisa di botte ieri ad Ancona. Si legge su corriere.it

marito donna uccisa anconaDonna uccisa ad Ancona, trovato il marito irreperibile dopo 24 ore di fuga. È gravemente ferito - Trovato riverso al suolo, gravemente ferito ma vivo, in una zona impervia del territorio di Matelica (Macerata) ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Marito Donna Uccisa Ancona