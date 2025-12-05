Il marito della donna uccisa ad Ancona trovato dal cane di un cacciatore | in carcere dopo tentato suicidio
Nazif Muslij, sospettato del femminicidio della moglie Sadjide Muslijama, è stato trovato ieri da un cacciatore che l’ha visto appeso a un albero, probabilmente dopo aver tentato di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
