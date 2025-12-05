Il maresciallo di Aspra morto nella caccia a Messina Denaro | nel suo nome il Ros rinnova il giuramento alla legalità

Una mattinata densa di emozione e memoria ha segnato, ieri, la vita del Ros dei carabinieri. Nella nuova sede del reparto, ricavata dall’ex ospedale militare di Palermo, militari, autorità e familiari si sono riuniti per ricordare il maresciallo Filippo Salvi, morto il 12 luglio 2007 durante. 🔗 Leggi su Palermotoday.it