Il maresciallo di Aspra morto nella caccia a Messina Denaro | nel suo nome il Ros rinnova il giuramento alla legalità
Una mattinata densa di emozione e memoria ha segnato, ieri, la vita del Ros dei carabinieri. Nella nuova sede del reparto, ricavata dall’ex ospedale militare di Palermo, militari, autorità e familiari si sono riuniti per ricordare il maresciallo Filippo Salvi, morto il 12 luglio 2007 durante. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Catanzaro, 24 novembre 1925. Diploma di medaglia di bronzo rilasciato al Maresciallo d'alloggio a piedi Cutrupi Francesco per la gara di tiro col moschetto. Collezione Chirico #regioesercito #Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Trovato morto in garage. Addio all’ex maresciallo - Cerimonia intima e sentita quella dell’ultimo saluto ad Andrea Fiorelli, 59 anni, il maresciallo della guardia di finanza in pensione trovato morto, con una profonda ferita al collo, nella sua ... Scrive lanazione.it
Maresciallo trovato morto a Terni, la Procura apre fascicolo per omicidio volontario - La morte di Andrea Fiorelli, 59 anni, ex maresciallo della Finanza trovato con la gola tagliata accanto a una motosega nella sua abitazione a Terni, è al centro di un fascicolo per omicidio volontario ... Lo riporta fanpage.it
Ex maresciallo trovato morto in garage con la gola tagliata e una motosega accanto: giallo a Terni - La morte di Andrea Fiorelli, ex maresciallo della guardia di finanza di 59 anni, è un mistero. Si legge su fanpage.it