Il Marconi di Bologna vola a oltre 10 milioni di passeggeri E parte l’Osservatorio aeroporto

Ilrestodelcarlino.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 5 dicembre 2025 -  Il Marconi vola superando già quota 10 milioni di passeggeri. Novembre si conferma, infatti, un mese di crescita per l’aeroporto di Bologna: i passeggeri sono stati 775.427, il 9,4% in più rispetto allo stesso mese del 2024. Nel dettaglio, su voli internazionali sono stati 598.670 (+10,7% su novembre 2024) mentre i passeggeri su voli nazionali 176.757 (+5,1%). I movimenti sono stati 5.520 (+5,7%), le merci trasportate per via aerea sono state 3.683 tonnellate (-1%). Le destinazioni preferite. Le destinazioni preferite di novembre sono state, nell’ordine: Catania, Tirana, Barcellona, Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Istanbul, Palermo, Londra Heathrow, Bucarest Otopeni e Amsterdam. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il marconi di bologna vola a oltre 10 milioni di passeggeri e parte l8217osservatorio aeroporto

© Ilrestodelcarlino.it - Il Marconi di Bologna vola a oltre 10 milioni di passeggeri. E parte l’Osservatorio aeroporto

Contenuti che potrebbero interessarti

marconi bologna vola oltreIl Marconi di Bologna vola a oltre 10 milioni di passeggeri. E parte l’Osservatorio aeroporto - Al via il primo tavolo tra Comune, comitati, consiglieri comunali e referenti della Regione per monitorare il rumore dei voli e l’impatto ambientale ... msn.com scrive

marconi bologna vola oltreAeroporto Bologna: record di investimenti e passeggeri nel 2025 - L'aeroporto di Bologna vola verso una chiusura 2025 oltremodo soddisfacente, dopo che i primi nove mesi sono stati «un periodo positivo ... Lo riporta travelquotidiano.com

marconi bologna vola oltre44 rotte invernali dal Marconi, Ryanair: "40 aerei in più se il Governo abolisce la tassa" - Per Bologna previsti 6 milioni di passeggeri all’anno, con 44 rotte e frequenze potenziate, tra cui il ritorno di Amman e un investimento di oltre 1 miliardo di dollari ... Come scrive bolognatoday.it

marconi bologna vola oltreNuovi voli Ryanair da Bologna per l’inverno e spunta una tariffa low cost: cosa c’è da sapere - Il vettore irlandese ha trasportato da e per il Marconi 55 milioni di passeggeri: “Pronti a nuovi investimenti milionarise viene abolita la tassa comunale su tutti gli scali” ... Secondo msn.com

Aeroporto Marconi, oltre 5 milioni di viaggiatori nella prima metà dell'anno - Più di cinque milioni e trecentomila: sono i viaggiatori passati dal Marconi nei primi sei mesi dell'anno, un dato che consolida la posizione dello scalo bolognese nella top dieci a livello nazionale. Riporta rainews.it

Aeroporto di Bologna, settembre sesto mese consecutivo con oltre un milione di passeggeri - Un altro mese sopra quota "un milione" per l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese. Si legge su borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: Marconi Bologna Vola Oltre