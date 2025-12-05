Il Marconi di Bologna vola a oltre 10 milioni di passeggeri E parte l’Osservatorio aeroporto

Bologna, 5 dicembre 2025 - Il Marconi vola superando già quota 10 milioni di passeggeri. Novembre si conferma, infatti, un mese di crescita per l’aeroporto di Bologna: i passeggeri sono stati 775.427, il 9,4% in più rispetto allo stesso mese del 2024. Nel dettaglio, su voli internazionali sono stati 598.670 (+10,7% su novembre 2024) mentre i passeggeri su voli nazionali 176.757 (+5,1%). I movimenti sono stati 5.520 (+5,7%), le merci trasportate per via aerea sono state 3.683 tonnellate (-1%). Le destinazioni preferite. Le destinazioni preferite di novembre sono state, nell’ordine: Catania, Tirana, Barcellona, Madrid, Parigi Charles de Gaulle, Istanbul, Palermo, Londra Heathrow, Bucarest Otopeni e Amsterdam. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Marconi di Bologna vola a oltre 10 milioni di passeggeri. E parte l’Osservatorio aeroporto

Contenuti che potrebbero interessarti

Bologna, Marconi Express: completata la revisione generale del primo veicolo https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17342 - facebook.com Vai su Facebook

Il Marconi di Bologna vola a oltre 10 milioni di passeggeri. E parte l’Osservatorio aeroporto - Al via il primo tavolo tra Comune, comitati, consiglieri comunali e referenti della Regione per monitorare il rumore dei voli e l’impatto ambientale ... msn.com scrive

Aeroporto Bologna: record di investimenti e passeggeri nel 2025 - L'aeroporto di Bologna vola verso una chiusura 2025 oltremodo soddisfacente, dopo che i primi nove mesi sono stati «un periodo positivo ... Lo riporta travelquotidiano.com

44 rotte invernali dal Marconi, Ryanair: "40 aerei in più se il Governo abolisce la tassa" - Per Bologna previsti 6 milioni di passeggeri all’anno, con 44 rotte e frequenze potenziate, tra cui il ritorno di Amman e un investimento di oltre 1 miliardo di dollari ... Come scrive bolognatoday.it

Nuovi voli Ryanair da Bologna per l’inverno e spunta una tariffa low cost: cosa c’è da sapere - Il vettore irlandese ha trasportato da e per il Marconi 55 milioni di passeggeri: “Pronti a nuovi investimenti milionarise viene abolita la tassa comunale su tutti gli scali” ... Secondo msn.com

Aeroporto Marconi, oltre 5 milioni di viaggiatori nella prima metà dell'anno - Più di cinque milioni e trecentomila: sono i viaggiatori passati dal Marconi nei primi sei mesi dell'anno, un dato che consolida la posizione dello scalo bolognese nella top dieci a livello nazionale. Riporta rainews.it

Aeroporto di Bologna, settembre sesto mese consecutivo con oltre un milione di passeggeri - Un altro mese sopra quota "un milione" per l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese. Si legge su borsaitaliana.it