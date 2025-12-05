Il make up coreano è il segreto dell’eterna giovinezza

Dopo la glass skin è arrivato il momento di rubare i segreti del trucco coreano, il make up che fa apparire più giovani a qualunque età. Anche i più scettici si sono arresi: non è possibile ignorare la potenza del fenomeno Hallyu (??), l’espansione globale della cultura di massa sudcoreana conosciuta anche come Korean Wave. Senza necessariamente dover seguire K-pop e K-drama, ci sono parti della cultura coreana che ormai abbiamo abbracciato, come il cibo, la skincare, le hair spa e, non ultima, la Corea del Sud come nuova meta per i trattamenti di medicina estetica. L’unico aspetto ancora sottovalutato però, è quello del make up coreano, che forse necessità di qualche chiarimento in più per essere pienamente capito e apprezzato. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il make up coreano è il segreto dell’eterna giovinezza

