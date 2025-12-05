Il Liverpool punta su Oliver Glasner per sostituire Arne Slot
Breaking: Si ritiene che i dirigenti del Liverpool Richard Hughes e Michael Edwards stiano prendendo seriamente in considerazione l’allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner come sostituto di Arne Slot. Non ci sono ancora stati colloqui con Glasner, monitorato anche dal Manchester United, ma è una persona molto apprezzata ad Anfield. Slot rimane al sicuro per il momento, ma è sotto crescente pressione al Liverpool dopo un pessimo periodo di forma all’inizio di questa stagione. Se le cose non migliorassero presto, il club sarebbe pronto a prendere una decisione e fonti vicine alla situazione ritengono che Glasner sia il candidato preferito per subentrare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
