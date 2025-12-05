Il Lazio investe sui porti | oltre 3 milioni ai Comuni

Roma, 5 dicembre 2025 – “Per garantire il pieno sostegno della Regione Lazio allo sviluppo e l’ammodernamento del sistema portuale attualmente esistente, abbiamo ritenuto opportuno dare la possibilità ai comuni di presentare delle specifiche progettualità, per importi sino a 500 mila euro, per la valorizzazione di porti, approdi, darsene, marine e ormeggi afferenti al comparto nautico. In particolare, attraverso tale avviso, per la cui pubblicazione abbiamo previsto uno stanziamento di circa 3 milioni e 350 mila euro, potranno essere finanziati interventi di innovazione tecnologica, di rinnovo delle attrezzature e degli impianti, di ristrutturazione e ammodernamento degli immobili e di miglioramento qualitativo dei servizi all’interno dell’area di competenza”, lo dichiara l’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli “Per la prima volta, inoltre, attraverso tale avviso e in seguito alle recenti modifiche apportate alla Legge Regionale n. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it