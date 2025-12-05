Il lavoro nobilita, se lo si trova lontano da casa mobilita e diverse ore dopo consecutive debilita. Il vero successo sul lavoro è la creazione di un clima relazionale e di comunicazione positiva e di solidarietà coi colleghi. Già la parola “collega” fa capire che unendosi e collegandosi si possono ottenere molti più risultati. Tante persone, però, non riescono a capire che l’unione fa la forza e non sono neanche culturalmente preparati a farlo. Alcuni più che colleghi sono “scolleghi” perché non sono collaborativi e baruffando tutto il tempo, riescono a rendere difficile anche il facile attraverso l’inutile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il lavoro non sempre nobilita