Il latte del futuro? Quello di foca

Il latte materno dovrebbe essere l’alimento ottimale per la crescita dei neonati. Ma sembra che nel mondo naturale ci sia anche di meglio: il latte di foca, un liquido straordinariamente più complesso di quello umano, che contiene oltre 332 differenti zuccheri, il 33 percento di molecole in più. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il futuro è gia Presente… Il nostro stagista Filippo racconta la creazione del pascolo . #lacigolina #reel #pascolo #wagyu #adm #farmers #frisone #lattea2 #caseine - facebook.com Vai su Facebook

Lo studio Il latte di foca potrebbe sostituire quello in polvere - Il latte di foca ha una composizione complessa come quello umano, in futuro potrebbe quindi sostituire il latte in polvere. Da bluewin.ch

Il latte di scarafaggio tra i superfood del futuro? - Il termine entomofagia sta appunto ad indicare un regime nutrizionale che vede gli insetti alla base dell'alimentazione. Si legge su it.blastingnews.com

Latte di scarafaggio: siete pronti per il superfood del futuro? - Gli scienziati giurano che il sapore sarà simile a quello tradizionale, certo a dirlo fa un po’ strano, ma il latte di scarafaggio, potrebbe diventare il nuovo superfood del futuro perché altamente ... Come scrive greenme.it

Latte crudo, il futuro di un patrimonio fragile - Ma anche identità territoriale, sostenibilità e “biodiversità invisibile”. varesenews.it scrive

Il latte di scarafaggio è il superfood del futuro? - Tra le tante incognite sul futuro del mondo e dell'umanità, pare che abbiamo almeno una certezza: dovremo smettere di fare gli schizzinosi quando si tratta di associare insetti e alimentazione. esquire.com scrive

Il latte tascabile ha un futuro anche da noi? - Confezionare il latte in flaccide buste a rischio esplosione può sembrare controintuitivo, eppure ha i suoi vantaggi. Secondo dissapore.com