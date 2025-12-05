Il gruppo Amici del Treno Forlì celebra la Giornata del modellismo
Il gruppo Amici del Treno Forlì propone sabato 6 dicembre un’apertura straordinaria dello spazio museale ferroviario per celebrare la “Giornata del Modellismo”. Allo scopo è stato aggiunto un plastico ferroviario che riproduce la stazione di Brescello, il luogo storicamente conosciuto per le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Sottosegretario @giorgiosilli, su delega del Min. @Antonio_Tajani, é in missione a #Vienna per rappresentare all' @OSCE e nel Gruppo “Amici dei Balcani Occidentali”. ?l'Italia resta in prima linea per garantire la pace e la sicurezza in Europa. Supporti Vai su X
"Ciao amici Minors, sono Antonio. Io e il mio gruppo ci ritroviamo a giocare a pallacanestro a Lecce, il sabato pomeriggio. Fra i "nostri", c'è anche Sergio: un pivot vecchio stampo dalla mano delicata e con classe da vendere. In passato aveva giocato soprattutt - facebook.com Vai su Facebook
Gruppo FS, concluso il viaggio del Treno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe - Gruppo FS, terminata l’ultima tappa del viaggio del Treno del Ricordo: progetto per la commemorazione delle vittime delle foibe e l’esodo giuliano- Riporta affaritaliani.it